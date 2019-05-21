2019/05/21 | 16:52

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شبر : الموقف الحكومي يرفض جعل العراق منطلقاً للأعتداء على أية دولة

الثلاثاء

21

ايار

2019 :

04:40 pm

15

أشار السياسي المستقل ليث شبر إلى إن الموقف الحكومي يرفض

الاعتداء على الجمهورية الإسلامية أو أن يكون العراق منطلقاً للعدوان

على أية دولة من دول المنطقة ، مؤكداً أهمية الوقوف إلى جانب

الجمهورية الإسلامية وعدم التنكر لمواقفها في دعم العملية السياسية

ومساندتها للعراق في مواجهة الإرهاب.

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