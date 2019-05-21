2019/05/21 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحالف الفتح عن خيارين نيابيين لحل موضوع مستحقات اقليم كردستان في الموازنة وتسليم عائدات نفط كردستان الى الحكومة.وقال النائب يوسف الكلابي في تصريح لوكالة وطن تم الاتفاق خلال استضافة وزير المالية اليوم على جدولة كافة الصادرات النفطية من حقول اقليم كردستان، مبينا ان هناك خيارين الأول هو إستقطاع حصة الإقليم من الموازنة ابتداء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الفتح يكشف عن خيارين نيابيين لحل موضوع مستحقات اقليم كردستان في الموازنة) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الفتح يكشف عن خيارين نيابيين لحل موضوع مستحقات اقليم كردستان في الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).