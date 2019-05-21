2019/05/21 | 17:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس وصف الرئيس الإيراني حسن روحاني الإدارة الأمريكية بأنها مؤلفة من ”سياسيين مبتدئين ذوي أفكار ساذجة“ وقال روحاني في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، يوم الثلاثاء، إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب ”تراجع عن تهديداته لطهران بعد رؤيته وحدة الشعب الإيراني“.وأضاف أن ”وحدة الأمة الإيرانية غيّرت قرار ترامب بشأن الحرب، لا سيما بعد تلقيه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص روحاني عن الإدارة الامريكية: ”ساسة مبتدئون“ وكالة خطوة برس.

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