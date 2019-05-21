منح عيدية 100 الف دينار لكل اسرة

2019/05/21 | 17:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ صوت مجلس الوزراء، الثلاثاء، على منح كل اسرة مشمولة بالاعانة الاجتماعية عيدية بمبلغ 100 الف دينار.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ان ” مجلس الوزراء عقد جلسته الاسبوعية اليوم الثلاثاء 21 أيار 2019 برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي، وبحث مجلس الوزراء العديد من القضايا المعدّة لجدول اعماله واصدر عددا من القرارات ، حيث قرر مجلس الوزراء الموافقة على أولويات مشاريع الاتفاقيات والتوصية الى مجلس النواب العراقي بشأن المضي في تشريع مشاريع القوانين بشأن الاتفاقيات عدد (26)”.

واضاف ان ” المجلس قرر تعديل قراري مجلس الوزراء المرقمين (287) لسنة 2015 و(2) لسنة2017 بشأن صلاحية تأجير (أكشاك) لذوي الاحتياجات الخاصة ووافق على قرارات المجلس الوزاري للطاقة المأخوذة في الجلسة 18، بشأن اتفاقية التسوية للعقد المرقم (EFP10 – 10200 ) بين شركةLEIGHTON OFFSHORE وشركة نفط البصرة”.

وبين انه “صوت على تحديد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد انجاز عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النواب وقرر سحب يد الموظفين المحالين الى القضاء بقضية أو اكثر وخوّل وزير التربية معالجة الامور الطارئة المتعلقة بدوام الطلبة واحتياجاتهم”.

واشار الى ان ” المجلس صوت على منح الاسر المشمولة بقانون الحماية الاجتماعية مبلغا قدره مائة الف دينار لكل اسرة وقرر شمول طلبة كلية الادارة الصناعية للنفط والغاز بقناة النخبة ووافق على إهداء (6) سيارات اسعاف من دائرة صحة النجف الى العتبة العلوية المقدسة ، اضافة الى الموافقة على استبدال المركبات القديمة المستخدمة في سفاراتنا في الخارج.

كما صوت مجلس الوزراء على إعفاء مشاريع القرض الألماني من رسوم حماية المنتج المحلي.

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