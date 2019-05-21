النقل تعلن إطلاق 400 مليار دينار لانجاز أهم مشاريع البنى التحتية في العراق

2019/05/21 | 17:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلن وزير النقل، عبد الله لعيبي، الثلاثاء، اطلاق المبالغ المخصصة لمشروع ميناء الفاو الكبير، معتبرة أن المشروع من أهم مشاريع البنى التحتية في الدولة العراقية.وقال لعيبي في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، “بعد جهود حثيثة بُذلت مع الوزارات والجهات الحكومية المختصة، تم ادراج مشروع ميناء الفاو الكبير – البنى التحتية ضمن قانون […]

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