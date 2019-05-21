موسع.. مجلس النواب يصوت على تعديل قانون المجمع العلمي وينهي قراءة قانونين

2019/05/21 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب ‏اليوم الثلاثاء، على تعديل قانون المجمع العلمي، فيما أنهى قراءة تقرير ومناقشة مشروعي قانونين

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