واع تنشر قرارات مجلس الوزراء وابرزها تحديد موعد الانتخابات المحلية وسحب يد الموظفين المحالين على القضاء

2019/05/21 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي

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