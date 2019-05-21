2019/05/21 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس تسلمت رئاسة مجلس محافظة كربلاء، الثلاثاء، طلبا من الكتلة المساندة لمحافظ كربلاء عقيل الطريحي موقعا من 10 أعضاء بينهم شقيقته للمطالبة بإقالة المحافظ.وحصلت “خطوة برس”، على وثيقة لتواقيع الاعضاء المطالبين باقالة الطريحي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بينهم شقيقته..



كتلة محافظ كربلاء توقع على إقالته بانقلاب مفاجئ (وثيقة) وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بينهم شقيقته.. كتلة محافظ كربلاء توقع على إقالته بانقلاب مفاجئ (وثيقة)) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بينهم شقيقته.. كتلة محافظ كربلاء توقع على إقالته بانقلاب مفاجئ (وثيقة)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).