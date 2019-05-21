2019/05/21 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي مع السفير الأوكراني فكتور نيدو باس، سبل تعزيز آفاق التعاون في المجالين الإعلامي والثقافي بين العراق وأوكرانيا وبما يرتقي بالإعلام والمجالات الصحفية نحو المزيد من التطور وبلوغ الأهداف المنشودة فضلاً عن فتح علاقات أوسع واشمل بين البلدين.واستعرض مؤيد اللامي خلال زيارة السفير الأوكراني لنقابة الصحفيين العراقيين اليوم بحسب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي يبحث مع السفير الأوكراني سبل تعزيز آفاق التعاون في المجالين الإعلامي والثقافي) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي يبحث مع السفير الأوكراني سبل تعزيز آفاق التعاون في المجالين الإعلامي والثقافي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).