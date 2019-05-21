لجنة متابعة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي تعلن توصياتها لمعالجة أزمة السكن

2019/05/21 | 17:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت لجنة متابعة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي توصياتها لمعالجة أزمة السكن .وقال عضو اللجنة محمد شياع السوداني في مؤتمر صحفي مشترك ” ان التوصيات سيتم عرضها اليوم بجلسة البرلمان والتي تضمنت، ضرورة ايجاد جهة قطاعية عليا تتولى ادارة حل ازمة السكن ولديها صلاحية نقل ملكية الاراضي العائدة لاي من مؤسسات الدولة والمحافظات والاقاليم او امانة […]

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