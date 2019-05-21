دورتموند الالماني يضم المدافع الدولي شولتس من هوفنهايم

2019/05/21 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أعلن بوروسيا دورتموند وصيف الدوري الألماني الثلاثاء تعاقده مع المدافع الدولي نيكو شولتس قادماً من هوفنهايم، في عقد لخمسة أعوام حتى حزيران/يونيو عام 2024.وأشارت الصحف الألمانية إلى أن قيمة صفقة الظهير الأيسر البالغ من العمر 26 عاماً، بلغت 27 مليون يورو.وخاض شولتس حتى الآن ست مباريات دولية مع المانشافت، واستدعاه مدرب […]

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