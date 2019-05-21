تحقيق الكرخ تصدق اعتراف نائب “والي دجلة” بقتل 3 أشقاء في الحشد الشعبي

2019/05/21 | 17:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..أفادت محكمة تحقيق الكرخ، بتدوينها أقوال إرهابي عمل بمنصب “نائب والي ولاية دجلة” التابعة لتنظيم داعش الإرهابي.وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اطلعت عليه/ ميديا نيوز /إن “محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الإرهاب صدقت أقوال إرهابي (نائب والي ولاية دجلة)”، لافتا إلى أن “المتهم اعترف بقتله ثلاثة أشقاء اثناء توجههم […]

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