الحكومة تمنح الاسر المشمولة بقانون الحماية الاجتماعية 100 الف دينار .. وقرارات مهمة اخرى تعرف عليها

2019/05/21 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وبحث مجلس الوزراء العديد من القضايا المعدّة لجدول اعماله واصدر عددا من القرارات، حيث قرر مجلس الوزراء تحديد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد انجاز عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النواب.وقرر المجلس سحب يد الموظفين المحالين الى القضاء بقضية أو اكثر.وخوّل مجلس الوزراء وزير التربية معالجة الامور الطارئة المتعلقة بدوام الطلبة واحتياجاتهم.

وصوت المجلس على منح الاسر المشمولة بقانون الحماية الاجتماعية مبلغا قدره مائة الف دينار لكل اسرة.وقرر المجلس شمول طلبة كلية الادارة الصناعية للنفط والغاز بقناة النخبة.

كما صوت مجلس الوزراء على إعفاء مشاريع القرض الألماني من رسوم حماية المنتج المحلي.

ويعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية كل يوم ثلاثاء، يناقش خلالها اهم القضايا التي تخص البلاد.

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