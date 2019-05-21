مجلس الوزراء يصوت على استبدال المركبات القديمة المستخدمة في سفاراتنا بالخارج

ووافق مجلس الوزراء على قرارات المجلس الوزاري للطاقة المأخوذة في الجلسة 18، بشأن اتفاقية التسوية للعقد المرقم (EFP10 – 10200) بين شركةLEIGHTON OFFSHORE وشركة نفط البصرة.
ووافق مجلس الوزراء على إهداء (6) سيارات اسعاف من دائرة صحة النجف الى العتبة العلوية المقدسة، اضافة الى الموافقة على استبدال المركبات القديمة المستخدمة في سفاراتنا في الخارج.
ويعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية كل يوم ثلاثاء، يناقش خلالها اهم القضايا التي تخص البلاد.
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