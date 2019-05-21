2019/05/21 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وبحث مجلس الوزراء العديد من القضايا المعدّة لجدول اعماله واصدر عددا من القرارات، حيث قرر مجلس الوزراء الموافقة على أولويات مشاريع الاتفاقيات والتوصية الى مجلس النواب العراقي بشأن المضي في تشريع مشاريع القوانين بشأن الاتفاقيات عدد (26).وقرر المجلس تعديل قراري مجلس الوزراء المرقمين (287) لسنة 2015 و(2) لسنة2017 بشأن صلاحية تأجير (أكشاك) لذوي الاحتياجات الخاصة.

ووافق مجلس الوزراء على قرارات المجلس الوزاري للطاقة المأخوذة في الجلسة 18، بشأن اتفاقية التسوية للعقد المرقم (EFP10 – 10200) بين شركةLEIGHTON OFFSHORE وشركة نفط البصرة.

ووافق مجلس الوزراء على إهداء (6) سيارات اسعاف من دائرة صحة النجف الى العتبة العلوية المقدسة، اضافة الى الموافقة على استبدال المركبات القديمة المستخدمة في سفاراتنا في الخارج.

ويعقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية كل يوم ثلاثاء، يناقش خلالها اهم القضايا التي تخص البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يصوت على استبدال المركبات القديمة المستخدمة في سفاراتنا بالخارج) نشر أولاً على موقع (نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يصوت على استبدال المركبات القديمة المستخدمة في سفاراتنا بالخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (نون).