2019/05/21 | 17:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الربيعي | للراصد : الوضع الأمني في العاصمة شهد تحسنا واضحا) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: bXHt3wE7vTU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الربيعي | للراصد : الوضع الأمني في العاصمة شهد تحسنا واضحا) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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