القانونية النيابية تتسلم مسودتين لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات

2019/05/21 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص… أعلنت اللجنة القانونية النيابية، الثلاثاء، تسلمها مسودتين للتعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات من المفوضية والأخرى من رئاسة الوزراء لتوحيدهما، مبينة ان مسودة الحكومة خالية من تحديد موعد الانتخابات.وقال عضو اللجنة محمد علي لـ/المعلومة/ إن “الجنة استلمت مسودتين لإجراء تعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات المزمع إقامتها في نهاية العام الجاري”.وأضاف ان […]

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