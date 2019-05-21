الاتصالات والمعلوماتية تطلق رواتب موظفيها بنظام الماستر كارد

2019/05/21 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} أعلنت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية عن اطلاق رواتب موظفيها وفق الالية الجديدة لنظام الدفع الالكتروني {الماستر كارد} من الشهر الحالي ايار لهذا العام في بغداد والمديريات كافة.

وذكرت مديرة القسم المالي في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان" توطين الرواتب جاء بعد سلسلة من الورش الفنية استضافت فيها الشركة عددا من المصارف المعتمدة والمجازة من قبل البنك المركزي العراقي ،وعددها سبعة عشر مصرفا".واضافت" حيث تم اختيار ستة منها من قبل الموظفين وحسب رغبتهم وهي {مصرف الرافدين ، مصرف الرشيد ، مصرف العراقي للتجارة TBI ،المصرف الاهلي التجاري ، مصرف الجنوب الاسلامي والمصرف الاسلامي العراقي}"، لافته الى ان" توطين الرواتب واستحداث نظام الدفع الالكتروني جاء تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بالزامية توطين الرواتب و استبدال التعاملات الورقية بنظام الدفع الالكتروني".انتهى

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