2019/05/21 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مروة حسن الجبوري

نعرض عليكم اليوم من اهم القضايا التي تشغل المجتمع وهي (انتحار الشباب في العالم العربي) حيث انتشرت في الآونة الاخيرة منتشرا بين الشباب وقد تكون ظاهرة لافتة تستحق ان تسلط الضوء عليها.



ما هو الانتحار: هو قيام الشخص بعمل ما يؤدّي بنفسه إلى الموت عمداً، وتتنوّع طرق الانتحار ما بين تسمّم، أو شنق بالأسلحة النّاريّة، أو قفز من المرتفعات، وغيرها، ويلجأ الأشخاص إلى هذه الوسيلة المحرّمة شرعاً للتّخلّص من كدر الحياة إثر اضطرابات نفسيّة أو إدمان أو تعاطي للمخدّرات، أو نظراً لظروف ماديّة أو علاقات شخصيّة، وقد شهدت السّنوات الأخيرة الماضية تسجيلاً كبيراً لعدد حالات الانتحار ومحاولاته.

أسباب الانتحار:سعياً منهم للخلاص من الحياة التي يعيشونها، وتعددت الاسباب منها، ومن هذه الأسباب: الاضطرابات النّفسيّة، قد يعاني الفرد من أمراض نفسيّة تؤدّي به إلى الانتحار كالهوس، والانفصام، والاضطراب، الاكتئاب الحادّ، فدخول المريض حالة من الهستيريا يؤدّي به إلى اضطرابات المزاج، وبالتّالي الغضب الشّديد، ومن أبرز الأسباب التي تشكّل حالةً نفسيّةً للشّخص الاعتداء الجنسيّ، والتّحرّش الجنسيّ، والتّفكّك الأسريّ، والبطالة، كما أنّ الصّدمات قد تؤدّي بالأشخاص إلى مثل هذا العمل المشين..

ويرتبط الفقر بخطورة الانتحار وتؤدي زيادة الفقر النسبي مقارنة بالمحيطين بالشخص إلى زيادة احتمال الانتحار ولقد أقدم أكثر من 200,000 مزارع في الهند على الانتحار منذ عام 1997، ويرجع ذلك جزئيًا إلى قضايا الديون، وفي الصين، يزيد معدل الانتحار بمقدار ثلاثة أضعاف المعدل المحتمل في المناطق الريفية عن المناطق الحضرية، ويُعتقد أن السبب في ذلك يعود جزئيًا إلى الصعوبات المالية في هذه المنطقة من البلاد.

تعاطي المخدرات: تعاطي المخدرات هو ثاني أكثر عوامل الخطورة انتشارًا فيما يخص الانتحار بعد الاكتئاب الحاد والاضطراب ثنائي القطب، ترتبط مشاكل القمار بزيادة التفكير في الانتحار ومحاولات القيام به مقارنة بعامة الناس وهناك ما بين 12 و24% من المقامرين المصابين بالإدمان المرضي للقمار يحاولون الانتحار.

وامراض صحية منها السّرطان، والفشل الكلويّ، والإيدز، وغيرها، كما أنّ الانتحار قد يكون نتيجةً للآثار الجانبيّة لبعض الأدوية، كما يلعب الأرق وقطع النّفس عند النوم دوراً في إصابة الفرد بالاكتئاب الذي قد يوصله إلى الانتحار.

وفي بيان رسميّ لمنظّمة الصحّة العالميّة تقول إنّ الدّول الفقيرة والمتوسّطة الدّخل قد سجلّت وحققّت أعلى نسبة من محاولات الانتحار حتّى بلغت 75% من نسبة حالات الانتحار.

وهناك ما بين (800.000) إلى مليون شخص تقريبًا يموتون كل عام عن طريق الانتحار، مما يجعله عاشر الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم، المعدلات أعلى في الرجال عنه في النساء، حيث أن الذكور أكثر عرضة لقتل أنفسهم من الإناث بمقدار 3-4 مرات، هناك ما يقدر بنحو من ( 10 إلى 20) مليون محاولة انتحار فاشلة كل عام وهذه المحاولات أكثر شيوعًا بين الشباب والإناث.

طرق الانتحار المشهورةيقدر أن حوالي 30% من حالات الانتحار العالمية تنجم عن التسمم الذاتي بالمبيدات، والتي يقع معظمها في المناطق الزراعية الريفية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ويعتبر الشنق والأسلحة النارية من الطرق الأخرى الشائعة للانتحار.

الوقاية والمكافحة من هذا الاجرام النفسيتقر منظمة الصحة العالمية بالانتحار كأحد قضايا الصحة العمومية التي تحظى بالأولوية حيث كان أول تقرير لمنظمة الصحة العالمية حول الانتحار بعنوان "الوقاية من الانتحار، ضرورة عالمية" والذي نشر في عام (2014) يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية الانتحار ومحاولات الإقدام عليه من منظور الصحة العمومية، وإلى جعل الوقاية من الانتحار أولوية قصوى على جدول أعمال الصحة العمومية العالمي.

تعاطي المخدرات: تعاطي المخدرات هو ثاني أكثر عوامل الخطورة انتشارا فيما يخص الانتحار بعد الاكتئاب الحاد والاضطراب ثنائي القطب، ترتبط مشاكل القمار بزيادة التفكير في الانتحار ومحاولات القيام به مقارنة بعامة الناس وهناك ما بين 12 و24% من المقامرين المصابين بالإدمان المرضي للقمار يحاولون الانتحار.

حرمة قتل النفس في الكتاب والسنةقوله تعالى: (ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما) سورة النساء الآية 29، ( وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ) سورة المائدة ـ الآية 33، (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا) سورة الفرقانـ الآية 68، حرمة قتل النفس او تعذيبها، وانها امانة تسأل عنها يوم القيامة (وقفوهم انهم مسؤولون)، ويعتبر من كبائر الذنوب، وقد بيَّن النبي (صلى الله عليه واله وسلم) أن المنتحر يعاقب بمثل ما قتل نفسه به.

وعن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: (مَن تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً، ومَن تحسَّى سمّاً فقتل نفسه فسمُّه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومَن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً).

ومن قائمة المنتحرين ابرزهم

إرنست همنغواي، كاتب وصحفي أمريكي وفائز بجائزة نوبل للآداب، انتحر عام 1961 بطلقة نارية في الرأس.أدولف هتلر، قائد ألمانيا النازية انتحر عام 1945 بطلقة نارية (من المحتمل أنه كان يعض على كبسولة السيانيد في الوقت ذاته).الشاعر اللبناني خليل حاوي فقد اختار نفس النهاية، فبعد ما سمع وهو في منفاه في أستراليا بخبر اجتياح الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان وحصاره لبيروت عام 1982م أصابه حزن عميق، وساده القنوط، فقرر الانتحار لإنهاء حياة العذاب التي كان يعانيها، وأطلق الرصاص على نفسه.زنوبيا ملكة تدمر، انتحرت بتناول السم بعد أسرها من قبل الرومان.الملكة كليوبترا، انتحرت بواسطة وضعها للصل على ذراعها وهو نوع من أنواع الحيات الخطيرة..

المصادر/ ويكيبيديا/ منظمة الصحة العالمية/ القران الكريم /

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