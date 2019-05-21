أمانة بغداد: جهات متنفذة تمنعنا من إزالة التجاوزات وهددت مدراء البلدية بالقتل

2019/05/21 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت أمانة بغداد، اليوم الثلاثاء، انها تواجه تحدي يومي في مسالة رفع التجاوزات على الاراضي في عموم العاصمة، فيما اكدت تعرض بعض مدراء البلديات الى التهديد بالقتل نتيحة لقيامهم بمهامهم.واوضح المتحدث باسم الامانة حكيم عبد الزهرة في تصريح لوكالة النبأ للأخبار، ان "امانة بغداد تقوم بشكل يومي برفع التجاوزات وهذا يعني ان اعداد المتجاوزين ليست بالقليلة"، مبينا ان "هناك من يأتي بهويات او كتب مزورة من بعض المؤسسات الحكومية وهذا ما يدفع الأمانة الى مفاتحة عمليات بغداد والجهات الرسمية والتأكد من صحة هذه الكتب او السندات وهذا يستنزف وقتا من الأمانة قبل ان تشرع بإزالة التجاوز".

وأشار عبدالزهرة الى أن "الجهة التي لديها القدرة على التجاوز على أراضٍ ليست لها تمتلك القدرة على التزوير أيضا ولها القدرة على تهديد المدراء العامين في الأمانة ومدراء البلدية وممارسة شتى الضغوط عليهم".

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