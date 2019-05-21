صحة النجف لـ

2019/05/21 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف

اعلنت ادارة القطاع الجنوبي للرعاية الصحية الاولية في صحة النجف، اليوم الثلاثاء عن: تشكيل فريقا للاستجابة السريعة لمكافحة الحصبة عبر الاستمرار باعطاء جرع

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