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بومبيو: من المرجح أن تكون إيران وراء الاعتداءات التي وقعت في الخليج


بومبيو: من المرجح أن تكون إيران وراء الاعتداءات التي وقعت في الخليج
2019/05/21 | 17:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- جميع النزاعات الإقليمية التي شهدناها

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