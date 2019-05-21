بومبيو: من المرجح أن تكون إيران وراء الاعتداءات التي وقعت في الخليج

2019/05/21 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جميع النزاعات الإقليمية التي شهدناها

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