عقوبات انضباطية تنتظر لاعب ورئيس مشجعي الصقور

2019/05/21 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… قررت لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، إصدار عقوبات انضباطية بحق احد لاعبي فريق الصقور ورئيس رابطة المشجعين.وقال مصدر في اتحاد الكرة لـ / المعلومة/ إن “لجنة الانضباط في اتحاد الكرة قررت معاقبة اللاعب ابراهيم بايش مباراتين بسبب تجاوزه على حكم مباراة فريقة مع الحدود”.واوضح أن “اللجنة قررت ايضاً معاقبة […]

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