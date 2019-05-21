رائد جوحي يتسلم مهامه مفتشاً عاماً لوزارة المالية

2019/05/21 | 17:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلم القاضي رائد جوحي حمادي مهام عمله مفتشاً عاماً لوزارة المالية.

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