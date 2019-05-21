مجلس البصرة يصوت على رفع رواتب المعلمين العقود من حملة شهادة الدبلوم والبكلوريوس

2019/05/21 | 17:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أعلن مجلس محافظة البصرة، الثلاثاء، عن رفع رواتب المعلمين العقود من حملة شهادة الدبلوم والبكلوريوس وتامين رواتبهم لمدة عام كامل.وقالت عضو المجلس انوار مدلل لـ/ المعلومة /، إن “المجلس ناقش خلال جلسة اليوم موضوع المعلمين العقود وتامين رواتبهم من موازنة المحافظة”.وأضافت ان “المجلس صوت خلال الجلسة على تامين رواتبهم لمدة عامل ومنحهم […]

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