2019/05/21 | 17:54

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وزير الدفاع الأمريكي : قواتنا في المنطقة ليست لخوض حرب مع إيران

قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة باتريك شاناهان إن القوات

الأمريكية في المنطقة ليست هناك لخوض حرب مع إيران.

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