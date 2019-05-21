2019/05/21 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / شركة الاتصالات تعلن عن اطلاق رواتب موظفيها وفق الالية الجديدة الماستر كارد

21/05/2019 17:48:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

علنت الشركة العامة للاتصالات والمعلوماتية، الثلاثاء، عن اطلاق رواتب موظفيها وفق الالية الجديدة لنظام الدفع الالكتروني (الماستر كارد) من الشهر الحالي ايار لهذا العام في بغداد والمديريات كافة.

وذكر بيان لـ مديرة القسم المالي تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان" توطين الرواتب جاء بعد سلسلة من الورش الفنية استضافت فيها الشركة عددا من المصارف المعتمدة والمجازة من قبل البنك المركزي العراقي ،وعددها سبعة عشر مصرفا".

واضافت" حيث تم اختيار ستة منها من قبل الموظفين وحسب رغبتهم وهي {مصرف الرافدين ، مصرف الرشيد ، مصرف العراقي للتجارة TBI ،المصرف الاهلي التجاري ، مصرف الجنوب الاسلامي والمصرف الاسلامي العراقي}"، لافته الى ان" توطين الرواتب واستحداث نظام الدفع الالكتروني جاء تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء بالزامية توطين الرواتب و استبدال التعاملات الورقية بنظام الدفع الالكتروني".

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