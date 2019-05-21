مجلس بابل يرفض قرار إعفاء مدير عام صحة المحافظة

2019/05/21 | 17:54

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بغداد اليوم _ بابل

رفض مجلس محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الصحة إعفاء مدير عام صحة المحافظة نورس عبد الرزاق...





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