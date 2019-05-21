وفود عراقية لتهدئة التوتر بين طهران وواشنطن

2019/05/21 | 17:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء إن العراق سيرسل وفودا إلى واشنطن وطهران للمساعدة في تهدئة التوترات بين الجانبين.

وتزايدت المخاوف من مواجهة أمريكية ايرانية في الشرق الاوسط، خصوصا بعد إطلاق صاروخ في بغداد وسقوطه قرب السفارة الأمريكية، وهو الأحدث في سلسلة هجمات في المنطقة تعتقد الولايات المتحدة إنها نُفذت بإيعاز من إيران.

وقال عبد المهدي "ليس هناك أي طرف عراقي يريد الدفع صوب حرب".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الصاروخ الذي أُطلق على المنطقة الخضراء شديدة التحصين والتي تضم مباني حكومية وبعثات دبلوماسية يوم الأحد.

وقالت مصادر حكومية أمريكية إن واشنطن تشتبه بقوة في أن جماعات شيعية مسلحة لها صلات بطهران تقف وراء الهجوم الصاروخي وفق ما اوردت "رويترز".

ورفضت إيران مزاعم تورطها في هجمات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن إيران ستواجه "قوة هائلة" إذا هاجمت المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط.





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