مجلس الوزراء يمنح مبلغ 100 ألف دينار للاسرة العراقية

2019/05/21 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية، اليوم الثلاثاء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي، وبحث مجلس الوزراء العديد من القضايا المعدّة لجدول اعماله وأصدر عددا من القرارات.وصوت المجلس على منح الاسر المشمولة بقانون الحماية الاجتماعية مبلغا قدره مائة ألف دينار لكل اسرة.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على أولويات مشاريع الاتفاقيات والتوصية الى مجلس النواب العراقي بشأن المضي في تشريع مشاريع القوانين بشأن الاتفاقيات عدد (26).

وتعديل قراري مجلس الوزراء المرقمين 287 لسنة 2015 و2 لسنة2017 بشأن صلاحية تأجير (أكشاك) لذوي الاحتياجات الخاصة.

ووافق مجلس الوزراء على قرارات المجلس الوزاري للطاقة المأخوذة في الجلسة 18، بشأن اتفاقية التسوية للعقد المرقم EFP10 – 10200 ) بين شركةLEIGHTON OFFSHORE وشركة نفط البصرة .

وصوت مجلس الوزراء على تحديد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد انجاز عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النواب.

وقرر المجلس سحب يد الموظفين المحالين الى القضاء بقضية أو أكثر.

وخوّل مجلس الوزراء وزير التربية معالجة الامور الطارئة المتعلقة بدوام الطلبة واحتياجاتهم.

وقرر المجلس شمول طلبة كلية الادارة الصناعية للنفط والغاز بقناة النخبة.

ووافق مجلس الوزراء على إهداء 6سيارات اسعاف من دائرة صحة النجف الى العتبة العلوية المقدسة، اضافة الى الموافقة على استبدال المركبات القديمة المستخدمة في سفاراتنا في الخارج.

وصوت مجلس الوزراء على إعفاء مشاريع القرض الألماني من رسوم حماية المنتج المحلي.



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