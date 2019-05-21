اتحاد الكرة يعلن قائمة المحرومين في الجولة الـ28 من ممتاز الكرة

2019/05/21 | 17:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، عن قائمة اللاعبين المحرومين من اللعب في الجولة الـ28 للدوري الممتاز.وذكر الاتحاد في بيان تلقت / المعلومة/ نسخة منه، أن قائمة المحرومين من اللعب في الجولة التاسعة من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز، هم:عقيل مهدي (الميناء)، اكرم رحيم (نفط ميسان)، حسن خيري (نفط ميسان)، عمر علي (فريق […]

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