" الاتجاه برس" تنشر قرارات جلسة مجلس الوزراء لهذا اليوم

2019/05/21 | 17:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد

صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على تحديد موعد إجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد إنجاز عمل مفوضية الانتخابات والبرلمان، وفيما قرر سحب يد الموظفين المحالين إلى القضاء بقضية أو اكثر، وخول وزير التربية معالجة الأمور الطارئة المتعلقة بدوام الطلبة واحتياجاتهم.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان حصلت “الاتجاه برس” على نسخة منه، إن " مجلس الوزراء عقد،اليوم، جلسته الاسبوعية رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وبحث مجلس الوزراء العديد من القضايا المعدّة لجدول اعماله واصدر عددا من القرارات".

وأضاف البيان، أن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على أولويات مشاريع الاتفاقيات والتوصية الى مجلس النواب العراقي بشأن المضي في تشريع مشاريع القوانين بشأن الاتفاقيات عدد (26)، وقرر المجلس تعديل قراري مجلس الوزراء المرقمين (287) لسنة 2015 و(2) لسنة2017 بشأن صلاحية تأجير (أكشاك) لذوي الاحتياجات الخاصة".

وأشار إلى أن " المجلس صوت على تحديد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد انجاز عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النواب، وقرر المجلس سحب يد الموظفين المحالين الى القضاء بقضية أو اكثر”، مضيفاً أن “المجلس وافق على قرارات المجلس الوزاري للطاقة المأخوذة في الجلسة 18، بشأن اتفاقية التسوية للعقد المرقم (EFP10 – 10200 ) بين شركةLEIGHTON OFFSHORE وشركة نفط البصرة".

وصوت المجلس، وفقاً للبيان، على "منح الاسر المشمولة بقانون الحماية الاجتماعية مبلغا قدره مائة الف دينار لكل اسرة، وقرر المجلس شمول طلبة كلية الادارة الصناعية للنفط والغاز بقناة النخبة”، فيما خوّل المجلس “وزير التربية معالجة الامور الطارئة المتعلقة بدوام الطلبة واحتياجاتهم".

وتابع البيان، أن “مجلس الوزراء وافق على إهداء 6 سيارات إسعاف من دائرة صحة النجف الى العتبة العلوية المقدسة، إضافة إلى الموافقة على استبدال المركبات القديمة المستخدمة في سفاراتنا في الخارج”، مشيراً إلى “تصويت مجلس الوزاء على إعفاء مشاريع القرض الألماني من رسوم حماية المنتج المحلي".

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