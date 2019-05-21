العثور على مقبرة جماعية تضم رفات 37 شخصا بينها نساء غرب الموصل

2019/05/21 | 17:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت القوات الامنية على رفات 37 شخصا اغلبها نساء في قرية عين التمر ضمن ناحية العياضية غرب الموصل .وقال مصدر في شرطة نينوى لوكالة وطن للانباء ان”القوات الامنية عثرت على مقبرة جماعية ضمت رفات من ضحايا عناصر داعش الارهابية بينهم 18 موظفة في مبنى محافظة نينوى مع محاميات ايضا داخل المقبرة تم اعدامهن خلال […]

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