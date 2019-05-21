2019/05/21 | 18:02

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بالوثيقة..



مجلس محافظة كربلاء يفشل للمرة الثالثة بالتصويت على إقالة المحافظ عقيل الطريحي

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