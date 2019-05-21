الهندسة العسكرية للحشد تشرع بتحصين حقل الفيحاء النفطي شمالي البصرة

2019/05/21 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت الهندسة العسكرية التابعة للحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، بتحصين حقل الفيحاء النفطي شمالي البصرة.

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