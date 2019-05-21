وزارة العمل والشؤون الاجتماعية:تخصيص 126 مليار دينار لتوزيع

2019/05/21 | 18:03

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اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الثلاثاء، عن موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 126 مليار دينار، وصرفها بواقع 100 الف دينار لكل اسرة فقيرة كـ"عيدية" بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر.

وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم، 21 ايار 2019 ، انها ستقوم بمنح 100 الف دينار، عيدية لكل اسرة تحت خط الفقر للمستفيدين من اعانة الحماية الاجتماعية كافة.

واشار الى ان المبالغ ستصرف من التخصيصات المالية المرصدة ضمن الموازنة العامة لعام 2019، و تقدر بحوالي 126 مليار دينار.

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