2019/05/21 | 18:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وبحث العديد من القضايا المعدّة لجدول اعماله واصدر عددا من القرارات.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على أولويات مشاريع الاتفاقيات والتوصية الى مجلس النواب العراقي بشأن المضي في تشريع مشاريع القوانين بشأن الاتفاقيات عدد (26).

كما قرر المجلس تعديل قراري مجلس الوزراء المرقمين (287) لسنة 2015 و(2) لسنة2017 بشأن صلاحية تأجير (أكشاك) لذوي الاحتياجات الخاصة .

ووافق مجلس الوزراء على قرارات المجلس الوزاري للطاقة المأخوذة في الجلسة 18، بشأن اتفاقية التسوية للعقد المرقم (EFP10 – 10200 ) بين شركةLEIGHTON OFFSHORE وشركة نفط البصرة.

وصوت مجلس الوزراء على تحديد موعد اجراء انتخابات مجالس المحافظات بعد انجاز عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النواب .

وايضا قرر المجلس سحب يد الموظفين المحالين الى القضاء بقضية أو اكثر.

وخوّل مجلس الوزراء وزير التربية معالجة الامور الطارئة المتعلقة بدوام الطلبة واحتياجاتهم .

وصوت المجلس على منح الاسر المشمولة بقانون الحماية الاجتماعية مبلغا قدره مائة الف دينار لكل اسرة .

وقرر المجلس شمول طلبة كلية الادارة الصناعية للنفط والغاز بقناة النخبة.

ووافق مجلس الوزراء على إهداء (6) سيارات اسعاف من دائرة صحة النجف الى العتبة العلوية المقدسة ، اضافة الى الموافقة على استبدال المركبات القديمة المستخدمة في سفاراتنا في الخارج.

كما صوت مجلس الوزراء على إعفاء مشاريع القرض الألماني من رسوم حماية المنتج المحلي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعرف على اهم قرارات مجلس الوزراء التي اتخذها في جلست اليوم) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعرف على اهم قرارات مجلس الوزراء التي اتخذها في جلست اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).