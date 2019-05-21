نائبة تكشف هدر أكثر من 4 مليارات دولار بشركة نفط البصرة

2019/05/21 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..كشفت النائبة عن محافظة البصرة زهرة البجاري ،الثلاثاء، عن وجود هدر بالمال العام بلغت قيمته اكثر من اربعة مليارات دولار في شركة نفط البصرة.وقالت النائبة، في مؤتمر صحفي، تابعته /ميديا نيوز/ إن “هناك أكثر من 4.6 مليار دولار هدر بالمال العام في شركة نفط البصرة في حقل مجنون النفطي”.وأضافت، ” توفرت […]

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