علماء يكشفون صلة شرب القهوة بالهرع إلى المرحاض!

2019/05/21 | 18:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشفت دراسة جديدة، أجرتها جامعة تكساس، عن السبب الكامن وراء الهرع إلى المرحاض بعد شرب القهوة.وفي حين أشارت دراسات سابقة إلى أن التأثير الحاصل مرتبط بوجود الكافيين في القهوة، إلا أن علماء جامعة تكساس قالوا إن الحال ليست كذلك.وفي الدراسة، قام العلماء بحقن الفئران بمشروب القهوة، ووجدوا أنه زاد من حركة […]

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