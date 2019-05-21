صحفيون يتعرضون للتهديد بالقتل او الاعتقال في سامراء

2019/05/21 | 18:08

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(المستقلة)..



قالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ان مجموعة من صحفيي سامراء تعرضوا للتهديد من قبل مجهولين بالتصفية الجسدية او الاعتقال ومن بينهم (محمد قادر السامرائي) مراسل قناة التغيير في سامراء.

ونقلت الجمعية عن السامرائي قوله انه “تعرض مع مجموعة من الصحفيين في سامراء الى التهديد بالتصفية الجسدية او الاعتقال لاتهامهم من قبل مجهولين بالتحريض على الطائفية”.

واشار الى “ان التقارير التي اعددناها جاءت على خلفية العشرات من حوادث السير التي راح ضحيتها العشرات من المواطنين وكان اخرهم احد اطباء مستشفى سامراء، ولم تقم الجهات المعنية بأي اجراءات للحد من هذه الحوادث”.

وأكد السامرائي بانه وزملائه “تلقوا اتصالات من مجهولين يهددونهم بالتصفية الجسدية او الاعتقال في حال لم يكفوا عن عرض التقارير التي يطالب المواطنون فيها برحيلهم، وعلى الرغم من التعهدات التي اخذتها الادارة المحلية والاجهزة الامنية من مربي الجاموس بضرورة تحديد اماكن الرعي إلا انها لم تجدي نفعا الى الان”.

من جانبها ادانت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق بشدة ما يتعرض له الصحفيون في سامراء من تهديد بالقتل، وطالبت قيادة عمليات سامراء و الجهات الامنية في المدينة بتوفير الحماية لهم و لعوائلهم، فضلا عن تعقب مصدر التهديد و محاسبته وفق الأطر القانونية.

ودعت الجمعية، رئيس الوزراء الى حماية الاعلاميين من سطوة المتنفذين و تهديداتهم و انتهاكاتهم التي تتعارض بشكل صريح و واضح مع الدستور و القوانين العراقية التي كفلت حرية التعبير .

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