تعاون بين مؤسسة التمويل الدولية ومصرف التنمية الدولي لتحسين الخدمات المالية في العراق

2019/05/21 | 18:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)..



وقعت مؤسسة التمويل الدولية، وهي عضو في مجموعة البنك الدولي، مذكرة تفاهم مع مصرف التنمية الدولي (IDB)، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في العراق، لدراسة سبل توسيع الخدمات المالية للقطاع الخاص ودعم اقتصاد البلاد.

ومن شأن مذكرة التفاهم هذه مساعدة مصرف التنمية الدولي للاستثمار والتمويل على تعزيز مكانته محلياً ودعم شركات القطاع الخاص. هذا وبالإشارة إلى محدودية فرص حصول الشركات العراقية على التمويل، يهدف هذا التعاون إلى تسهيل وصول زبائن البنك إلى الخدمات المالية مثل القروض والتمويل التجاري وأشكال التمويل الأخرى، الأمر الذي سيساعد في خلق فرص العمل والمساهمة الفعالة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية

وقال زياد خلف عابد، رئيس مجلس إدارة مصرف التنمية الدولي: “أن هذه الاتفاقية تترجم وتؤكد ما وصل إليه مصرف التنمية الدولي من نضج مصرفي وتنفيذا إلى الممارسات الرائدة في الحوكمة المؤسسية بالإضافة إلى امتلاكه بنية تحتية ضخمة في نظم التكنولوجيا المصرفية وحفاظه على مركز مالي رصين وقوي، الأمر الذي ساهم في توقيع هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والتي عملت دائما على اختيار الشركاء الرائدين في كافة الدول النامية التي تعمل بها من أجل تشجيع المشاريع المستدامة في هذه البلدان”

وصرحت داليا وهبة مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة بلاد الشام: “أن العراق بلد يمثل أولوية لمؤسسة التمويل الدولية، وسنظل ملتزمين بدعم نموه الاقتصادي”.



وأضافت:”أن بإمكان القطاع المالي الإضطلاع بدور فعال في مواجهة تحديات التنمية الملحة، وفي مساعدة العراق على تنويع وتحديث اقتصاده”.

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