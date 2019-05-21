كشف تفاصيل مثيرة عن تفكيك خلية ارهابية خطيرة بين بغداد والسليمانية

2019/05/21 | 18:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشف الخبير الأمني المقرب من أجهزة الاستخبارات العراقية فاضل أبو رغيف، عن قيام خلية الصقور الاستخباراتية وأسايش محافظة السليمانية بتفكيك خلية داعشية "خطيرة".

وقال أبو رغيف في تصريح صحفي ان" خلية إرهابية موزعة بين محافظتي بغداد والسليمانية كانت تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية خلال أيام شهر رمضان؛ لكن معلومات استخباراتية أسهمت في تفكيكها واعتقال أعضائها".وأضاف أن"بعض قيادات داعش الارهابية تحاول الوصول إلى مدينة السليمانية الآمنة للاختباء بها؛ لكن التعاون والتنسيق بين الأسايش {مخابرات إقليم كردستان} والاستخبارات الاتحادية، يحول دون ذلك".انتهى

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