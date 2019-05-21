ماهي أكثر وأقل البلدان حبا للنوم؟ .. تعرف عليها

2019/05/21 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

حددت معطيات Sleep Cycle ، أحد التطبيقات المستخدمة لتسجيل عدد ساعات النوم، الدول التي تسجل المعدلات الأعلى والأدنى من النوم خلال اليوم، وفرضت

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