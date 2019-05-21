2019/05/21 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الثلاثاء، تسلمها مسودتين للتعديلات على قانون انتخابات مجالس المحافظات من المفوضية والأخرى من رئاسة الوزراء لتوحيدهما، مبينة ان مسودة الحكومة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة القانونية تتسلم مسودتين لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة القانونية تتسلم مسودتين لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).