2019/05/21 | 18:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة… قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني حشمت الله فلاحبيشة ، الثلاثاء، إن الهجوم الصاروخي الذي وقع بالقرب من السفارات الأجنبية في المنطقة الخضراء ببغداد هو جزء من سياسة السعودية لإحداث الفوضى في المنطقة.ونقلت وكالة مهر في خبر تابعته وكالة / المعلومة /، إن “كل من الهجوم الصاروخي على السفارة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمن القومي الإيراني : الهجوم على السفارة الأمريكية ببغداد جزء من سياسة الفوضى السعودية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمن القومي الإيراني : الهجوم على السفارة الأمريكية ببغداد جزء من سياسة الفوضى السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).