عبد المهدي : انتاج الكهرباء سيزيد بمقدار 3 الاف ميغاواط ..ووفود عراقية ستزور طهران وواشنطن لحل الازمة الحالية

2019/05/21 | 18:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ان موجة السيول والفيضانات في انحسار مستمر وخزيننا المائي ارتفع الى 55 مليار متر مكعب وسيزداد قريبا بعد ذوبان الثلوج.وقال عبد المهدي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي :” ان المعدل اليومي لانتاج الكهرباء في تزايد وسيصل الى 3 الاف ميغا واط نهاية الشهر الحالي وسيرتفع خلال الشهرين المقبلين […]

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