المنبر العراقي يدعو لتحقيق عاجل في جرائم احراق الحقول الزراعية

2019/05/21 | 18:16

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(المستقلة)..دعا المجلس المركزي للمنبر العراقي الحكومة لاجراء تحقيق عاجل والكشف عن الجهات المتورطة في العمليات الإجرامية الإرهابية التي تعرضت لها حقول الحنطة والشعير في محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى وغيرها .

واوضح المجلس في بيان صحفي, اليوم الثلاثاء, ان عصابات الارهاب والجريمة المنظمة لم ترتو من دماء العراقيين والتعرض لأخوّتهم ووحدة نسيجهم الاجتماعي, بل عمدت الى الاضرار بقوتهم اليومي والعبث بالأمن الغذائي الوطني في سابقة ليست الأولى ولا نعتقد أنها ستكون الأخيرة .

كما دعا المجلس الحكومة الى تعويض أصحاب الحقول المتضررين من تلك الاعمال الاجرامية, مؤكدا في الوقت ذاته ضرورة ان تتحمل الجهات الأمنية مسؤولياتها إزاء توفير الحماية لتلك الثروة الاقتصادية وبشتى الوسائل والسبل .

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