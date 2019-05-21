1185 دونم في اربع محافظات تضررت من حرائق الاراضي الزراعية

2019/05/21 | 18:16

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(المستقلة)..ناقش اجتماع عقد في مجلس النواب،اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس حسن كريم الكعبي بحضور وزير الزراعة صالح الحسني ، تداعيات الحرائق الاخيرة التي لحقت بحقول القمح في اربع محافظات عراقية .

و شارك في الاجتماع اعضاء لجنة الزراعة والاهوار والامن والدفاع ونواب المحافظات المتضررة من الحرائق ، ونقيب المهندسين الزراعيين واعضاء النقابة ومسؤولي وزارة الزراعة التنفيذيين ،

وطالب الكعبي اثناء الاجتماع بان يتم طرح الموضوع خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء والمقرر عقده اليوم الثلاثاء ، والبدء بعملية حصر الاضرار والتعويض على ان يتم الانتهاء من التحقيقات وكافة الامور خلال فترة شهر واحد ، والكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الجريمة التي تستهدف امن العراق والامن الغذائي وامن وقوت المواطن العراقي “.

من جهته اوضح وزير الزراعة ان آخر احصائية مؤكدة بينت ان مساحة الاراضي المتضررة من الحرائق بلغت 1185 دونم وتتوزع على اربعة محافظات ديالى وصلاح الدين والموصل وكركوك ، فيما تبلغ المساحة المزروعة بالقمح اكثر من 1,250 مليون دونم ، وهناك اضرار بمعدات الري وغيرها ، مشيرا الى انه تم تشكيل خلية ازمة ومفاتحة الاجهزة الامنية للتحقيق والتنسيق بين كافة الجهات لحصر الاضرار ومنع انتشار الحرائق وملاحقة المتسببين “.

كما جرى اثناء الاجتماع مناقشة عدة محاور بينها تظاهرات اصحاب مضخات الري العاملة بالطاقة الشمسية ، والاقراض الزراعي ، ومشكلة تراجع اعداد حيوانات الجاموس في العراق ، وقانون نقابة المهندسين ، وقانون التفرغ الزراعي “.

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