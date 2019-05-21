مجلس الوزراء يعقد جلسته الاسبوعية برئاسة عبدالمهدي

2019/05/21 | 18:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد مجلس الوزراء جلسته الاسبوعية اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي.

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