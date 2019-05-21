بالفيديو.. انزعج من الاطفال فهاجمهم بقنبلة!!

2019/05/21 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ اقدم رجل على مهاجمة اطفال الماجينة في محافظة البصرة الى مهاجمتهم بقنبلة.واظهرت كامرات المراقبة لحظة رمي القنبلة المسيلة للدموع على اطفال الكركيعان او الماجينه في البصرة من قبل الرجل الذي انزعج من الاطفال.

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