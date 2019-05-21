الكعبي يستجيب لمناشدة معاق ويحقق امنيته باكمال دراسته العليا

2019/05/21 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استجاب حسن الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، لمناشدة المواطن المعاق رجى عبد الحسين عزيز ، الراغب باكمال دراسته العليا في مجال التربية الرياضية .وتدخل الكعبي بشكل شخصي لدى وزارة التعليم العالي للحصول على استثناء برفع معدل رجى بمقدار نصف درجة لضمان حصوله على مقعد الدراسات العليا ، مثنيا على حماسته ورغبته بالتقدم للامام […]

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